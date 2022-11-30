قناة النهار حسين آشيو: المشكلة أنكم تحبون أمجاد الماضي وأنا جيت نهدر على المونديال ماشي على الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:38 شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n6rw2 اقرأ أيضا طالع هابط: أخت في حالة حرجة بمستشفى بينام تحتاج مساعدتكم قناة النهار 15 نوفمبر رئـيـس الجـمهـورية : قـررنا إلـغـاء فـوائـد الـمديونية مع كوبا وتأجـيـلها إلى حين قناة النهار 17 نوفمبر شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران قناة النهار 22 نوفمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر جزائريون: معرض خاص بعلم البصريات قناة النهار 14 نوفمبر ناريمان عقيل تتحدث عن أبشع موقف حدث لها في الشارع من طرف شاب قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط: سكان من ولاية سعيدة يتم طردهم من طرف ولاية تيارت بحجة أن الأرض ملك لها .. مخك يحبس قناة النهار 20 نوفمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 28 نوفمبر فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر