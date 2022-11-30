قناة النهار “حسين آشيو: “المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية بقلم قناة النهار نشر في 30 نوفمبر 2022 - 23:25 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 34 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Q72RH اقرأ أيضا حسين آشيو: التغيير في المنتخبات مهم جدا وإختيار أفظل وأحسن اللاعبين ضروري قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: تجار سوق" الروتشار" بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية قناة النهار 13 نوفمبر شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة قناة النهار 23 نوفمبر مشاريع تنموية معطلة لسنوات.. قاطنو دوار البراهمة بتسمسيلت قناة النهار 13 نوفمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر حمزة بن دلاج يبعث برسالة للشعب الجزائري ويكشف عن موعد خروجه من السجن قناة النهار 10 نوفمبر سرقات وحوادث بسبب غياب الإنارة ليلا بحي 100 مسكن بخروبة في بومرداس قناة النهار 25 نوفمبر أستاذ يهدي لطالبه أيفون بعد تحصله على العلامة الكاملة في الرياضيات والغناء يتوقف بسبب الأذان في قطر قناة النهار 19 نوفمبر صريح جدا: هذه هي كمية الخبز التي يستهلكها الجزائريون يوميا .. قناة النهار 26 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر