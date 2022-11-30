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قناة النهار

“حسين آشيو: “المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية

بقلم قناة النهار
“حسين آشيو: “المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية
مونديال قطر
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رابط دائم : https://nhar.tv/Q72RH
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