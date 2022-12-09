قناة النهار حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 37 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3z9Hg اقرأ أيضا الوزير الأول يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي حول التنوع الإقتصادي قناة النهار 25 نوفمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر مومن آيت قاسي: رغم غياب بنزيمة النجم الكبير فرنسا تتألق في مونديال قطر قناة النهار 04 ديسمبر صريح جدا : لهذه الأسباب يعق الآباء أبنائهم قناة النهار 04 ديسمبر أدوية "الكابة" تحت مجهر الرقابة ومواجهة شبكات التـ.ـهريب قناة النهار 07 ديسمبر تساقط أمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 06 ديسمبر إستقبال طلبات رخصة سير العربة المخصص للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات قناة النهار 07 ديسمبر الإيقاع بمنظمي رحلات الحرڨة من بينهم 4 سوريين بوهران قناة النهار 24 نوفمبر دلال خير: رجل مصاب بسرطان القولون وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية دقيقة خارج الوطن قناة النهار 25 نوفمبر