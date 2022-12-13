قناة النهار حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 23:12 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4S8yT اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر حسين آشيو: هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز على منتخب الكاميرون قناة النهار 28 نوفمبر الشيخ النوي: سكنات في ورقلة تنازلت عليها أملاك الدولة لشاغليها وأخرى تنتظر الإجابة قناة النهار 29 نوفمبر وزارة الصناعة : هذا هو جديد الإتفاقية مع مجمع "فيات" ونسبة تقدم المشروع قناة النهار 23 نوفمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر مفاجأة خاصة للقمان DZ في بلاطو the weekend show قناة النهار 24 نوفمبر مؤمن أيت قاسي: الأرجنتين ينوم المنافسين مغناطيسيا ومشكلة لاوتارو مارتيناز هي نقص ثقة قناة النهار 03 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. "مستغانم واجدة لإقلاع تنموي حقيقي".. شاهد قناة النهار 06 ديسمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر