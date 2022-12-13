قناة النهار حسين آشيو: المنتخب الكرواتي كان متميز في وسط الميدان ولم يشكل اي خطورة على الارجنتين بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 22:56 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 12 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rVKpv اقرأ أيضا لمجابهة الكوارث الطبيعية.. الجزائر ترافع بخبرتها في إفريقيا قناة النهار 09 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 28 نوفمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر صورة تذكارية لرئيس الجمهورية رفقة رؤساء الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر "رئيس الجمهورية: "ممنوع إستيراد منتوج من الخارج يتم تصنيعه في الجزائر قناة النهار 13 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون قناة النهار 04 ديسمبر ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 01 ديسمبر الدرك يداهم مذبـ.حـا سريا للدواجن بوادي تليلات ويحجز 5 قناطير بوهران قناة النهار 01 ديسمبر