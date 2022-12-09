قناة النهار حسين آشيو: المنتخب الكرواتي لا يستسلم ويلعب إلى آخر دقيقة وضربات الترجيح لا يوجد فيها منتخب قوي بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 23:04 شارك غرِّد أرسل 10 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KmrD7 اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : تمكنت بلادنا من العودة إلى الساحة الدولية وهي ساعية دائما لاحترام المواثيق الدولية قناة النهار 05 ديسمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة قناة النهار 07 ديسمبر السكانير" بين أسعار مرتفعة عند الخواص ومواعيد متأخرة في المستشفيات..المواطن تانه" قناة النهار 09 ديسمبر إستقبال طلبات رخصة سير العربة المخصص للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات قناة النهار 07 ديسمبر سرقات وحوادث بسبب غياب الإنارة ليلا بحي 100 مسكن بخروبة في بومرداس قناة النهار 25 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر طاقة: إمدادات الغاز الجزائري نحو إيطاليا تأخذ منحى تصاعدي قناة النهار 26 نوفمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر شبكات تستغل الاطـ.ـفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. أي عقوبات قانونية؟ قناة النهار 07 ديسمبر