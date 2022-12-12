قناة النهار حسين آشيو: المنتخب الكرواتي يملك أقوى خط وسط في المونديال وخبرة لاعبيه ستخلق صعوبات للأرجنتين بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ديسمبر 2022 - 23:16 شارك غرِّد أرسل 36 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/15LWa اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد كيف تعامل شركة إيديفال عمالها في عز موسم الشتاء قناة النهار 04 ديسمبر مومن أيت قاسي: كرواتيا لديها الرغبة للعب النهائي والفوز به والبرتغال ليس بالمنتخب السهل قناة النهار 07 ديسمبر تصريحات بعض الجزائريين الذين أدّوا صلاة الإستسقاء قناة النهار 10 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر للحد من حوادث المرور..وصف جنائي للمخالفات المرورية وتشديد العقوبة ضرورة قناة النهار 27 نوفمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر لقمان dz يتحدث عن بدايته الصعبة ويكشف أسرار لأول مرة حدثت له في أمريكا قناة النهار 24 نوفمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر كفيف يشكر قطر بطريقته الخاصة وميسي يتلقى تهديدات من ملاكم مكسيكي بسبب إهانته لقميص منتخب بلاده قناة النهار 29 نوفمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر