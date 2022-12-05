قناة النهار حسين آشيو: المنتخب الياباني لا يملك دكة إحتياط قوية واللاعبون الكروات كانو أكثر جاهزية بدنيا بقلم النهار أونلاين نشر في 05 ديسمبر 2022 - 23:21 شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/juta0 اقرأ أيضا الشيخ النوي: أمن بوسعادة يحبط محاولة تهريب المهلوسات داخل المطارح.. "لازملهم المؤبد" قناة النهار 29 نوفمبر مومن آيت قاسي: "المنتخب الكاميروني معروف بمشاكله قبل كل مونديال منذ 1990 قناة النهار 28 نوفمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل الملك الأردني بمطار هواري بومدين الدولي قناة النهار 03 ديسمبر مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر مداهمة حية لمنزل مروجي المخدرات بتلمسان.. كارثة "الكاشيات تتباع في دار وكريدي داير حالة" 😮😮 قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف تعامل شركة إيديفال عمالها في عز موسم الشتاء قناة النهار 04 ديسمبر دلال خير/ أمّ تطلب المساعدة من أجل علاج أبنائها الذين نجوا من الموت مرّات عديدة.. ترقبوها قناة النهار 01 ديسمبر فاسألوا : لاتدعوا على أولادكم قناة النهار 21 نوفمبر النهار breakfast.. تحضير السفنج السوفي مع إبراهيم خامسة قناة النهار 30 نوفمبر