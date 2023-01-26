قناة النهار حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس بقلم النهار أونلاين نشر في 26 جانفي 2023 - 23:19 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CqZF2 اقرأ أيضا أمن: الدرك الوطني يضع آخر الروتوشات والتحضيرات الخاصة بتأمين الشان قناة النهار 11 جانفي مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر قناة النهار 11 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا قناة النهار 26 جانفي شاهد فرحة الطفلة "ميليسا" بعد سماعها خبر التكفل بحالتها.." نشكر بزاف الرئيس تبون" قناة النهار 22 جانفي رئيس الإتحاد الفلسطيني : الرئيس تبون وضع الجزائر وملاعبها تحت تصرفنا لاستضافة أي بطولة حتى أمم آسيا قناة النهار 15 جانفي إفتتاح المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في موريتانيا قناة النهار 21 جانفي أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا قناة النهار 10 جانفي بوقرة: بلماضي دائما إلى جانبنا ويشجع اللاعبين وهم فرحين بتواجده قناة النهار 21 جانفي إرتفاع طفيف في المنتوج السمكي والنهار ترصد أسعاره في أسواق التجزئة بعين تموشنت قناة النهار 13 جانفي "ايتو :" أنا لا اخدع أبدا أصدقائي ..الجزائر دعمتنا لإحتضان الكان وسأكون إلى جانبكم قناة النهار 15 جانفي