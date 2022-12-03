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حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم

بقلم النهار أونلاين
حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم
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