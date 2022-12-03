قناة النهار حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم بقلم النهار أونلاين نشر في 03 ديسمبر 2022 - 23:28 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qPlbp اقرأ أيضا ميستر إيكس: بعض الاشخاص يزيفون حياتهم الشخصية من اجل التفاعل فقط قناة النهار 24 نوفمبر برلمان: البعثات الإستعلامية تتأهب لمتابعة ورفع العراقيل عن مشاريع الجنوب قناة النهار 03 ديسمبر "وزير الفلاحة :" إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول قناة النهار 26 نوفمبر بلماضي: التغييرات الكثيرة تهـدد تماسك الفريق لكن يجب تجريب اللاعبين قناة النهار 17 نوفمبر حصري للنهار.. سولكينغ يكشف عن مانغا جزائرية 100% يقوم بتحضيرها قناة النهار 20 نوفمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي كان أكثر طموح وجرأة وبلجيكا كانت خارج الإطار قناة النهار 27 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر "وزير التجارة :"منع أي منتوج جزائري أو مُستورد من الولوج إلى السوق المحلية بدون كود بار قناة النهار 03 ديسمبر