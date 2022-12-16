قناة النهار حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Qadc7 اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: عائدات مونديال قطر كانت قياسية مقارنة بسابقاتها قناة النهار 16 ديسمبر أم جزائرية تفاجىء إبنها في قطر بعد سنتين من الفراق و رونالدو يصنع الحدث رغم تواجده في الإحتياط قناة النهار 07 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق قناة النهار 04 ديسمبر تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 16 ديسمبر سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر الجزائريات وكرة القدم.. "زعمة يعرفوا وشنو الفار ومع من يلعب رونالدو".. شاهدوا قناة النهار 01 ديسمبر