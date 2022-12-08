قناة النهار حسين آشيو: كرواتيا لم تظهر بمستواها المعتاد والمباراة أمام البرازيل ستكون صعبة بقلم النهار أونلاين نشر في 08 ديسمبر 2022 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9vu4I اقرأ أيضا للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية قناة النهار 03 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة قناة النهار 29 نوفمبر تخلطت على المباشر بين زين عامر وإعلامي تونسي بسبب عدم جدارة تونس بالتأهل للمونديال على حساب مالي قناة النهار 26 نوفمبر "وزير السكن :" كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي قناة النهار 01 ديسمبر التطوع لبناء المساجد.. صدقة جارية يتسابق عليها المحسنون بغليزان قناة النهار 25 نوفمبر "طالع هابط: "هذا هو العوج تع الصح.. مرقي عقاري ينجز سكنات فوضوي في قلب العاصمة قناة النهار 04 ديسمبر مشاهد صـ ـادمة.. هكذا تمكن امن البليدة من تحرير شاب بعد إخـ ـتطافه ومحاولة قـ ـتله قناة النهار 06 ديسمبر حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض قناة النهار 07 ديسمبر