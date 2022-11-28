قناة النهار حسين آشيو: كل المنتخبات محترمة في المونديال لكن الإنضباط التكتيكي هو الذي يصنع منتخب عالي المستوى بقلم النهار أونلاين نشر في 28 نوفمبر 2022 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/S26Qq اقرأ أيضا سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر السفير الفرنسي: تنويع الشركاء الإقتصاديين لن يؤثر على مصالح الشركات الفرنسية بالجزائر قناة النهار 10 نوفمبر باتنة : توقيف شخص وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس قناة النهار 28 نوفمبر زين عامر: المنتخبات الإفريقية تنتظر الأسماء المكونين في أوروبا ولا تصنعهم في بوطولاتها المحلية قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: مواطنون يتسغيثون ويطالبون بحقوقهم في السكن بعد عراقيل من طرف الإدارة والمرقين العقاريين قناة النهار 15 نوفمبر العثور على حلويات وشكولاطة فاخرة فاسدة مخزنة داخل مستودع بوهران قناة النهار 09 نوفمبر الشرطة والدرك بجيجل ينظمان حملة جهوية لتوعية سائقي الحافلات قناة النهار 10 نوفمبر وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قناة النهار 12 نوفمبر صريح جدا : هكذا يعاني ضـ.حايا التنابز بالألقاب في صمت قناة النهار 14 نوفمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " شركة "سيال" راهي تعاني عاونوها قناة النهار 20 نوفمبر