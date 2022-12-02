قناة النهار “حسين آشيو: “ماحدث بين ميسي ومدربه شيئ عادي وموجود في كرة القدم بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2022 - 23:38 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IB5ER اقرأ أيضا بيرنارد ديشون.. قصّة فرنسي أحبّ الجزائر وعشق تاريخها قناة النهار 02 ديسمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر أستاذ يهدي لطالبه أيفون بعد تحصله على العلامة الكاملة في الرياضيات والغناء يتوقف بسبب الأذان في قطر قناة النهار 19 نوفمبر هكذا ردّ لقمان DZ على يحيى طبيش.. "الناس يحبوك ويأمنوك في كلش" قناة النهار 24 نوفمبر جمارك: خلال الـ9 أشهر من السنة الجارية.. 1.5 مليار دج عائدات "المضاربين" قناة النهار 13 نوفمبر سياسة: مناطق الظل في برنامج الرئيس .. لا مركزية التسيير للدفع بعجلة التنمية قناة النهار 30 نوفمبر وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قناة النهار 12 نوفمبر مومن أيت قاسي: فوز السعودية على الأرجنتين جاء بفضل العمل القاعدي خزان البطولة المحلية وحنكة رونار قناة النهار 22 نوفمبر طبيبكم: عملية تجميل الأنف.. مراحل العملية ونتائجها قناة النهار 12 نوفمبر فاسألوا : الكلام بغير ذكر الله قناة النهار 02 ديسمبر