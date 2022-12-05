قناة النهار حسين آشيو: مدرب البرازيل ذكي جدا عرف كيف يوظف لاعبي الإحتياط وأعطى راحة للأساسيين بقلم النهار أونلاين نشر في 05 ديسمبر 2022 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 61 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZIwMd اقرأ أيضا فضـ.ـيحة في "ملعب وهران" و إلغاء الندوة الصحفية بسبب غياب الإضاءة قناة النهار 16 نوفمبر يحيى طبيش: هناك عيادات لزراعة الشعر بتركيا يحتالون على المؤثرين الجزائريين بهذه الطريقة قناة النهار 01 ديسمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر السهرة في العقيد استثنائية عند الشاب "محمد"..فكرة شبابية تحولت إلى مصدر رزق حلال قناة النهار 15 نوفمبر للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية قناة النهار 03 ديسمبر الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير قناة النهار 18 نوفمبر الجزائريات وكرة القدم.. "زعمة يعرفوا وشنو الفار ومع من يلعب رونالدو".. شاهدوا قناة النهار 01 ديسمبر تخلطت على المباشر بين زين عامر وإعلامي تونسي بسبب عدم جدارة تونس بالتأهل للمونديال على حساب مالي قناة النهار 26 نوفمبر طالع هابط: شاهد مافيا العقار كيف نصبوا على مواطنين في قطعة أرض فلاحية بفوكة قناة النهار 27 نوفمبر