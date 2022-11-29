قناة النهار حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة بقلم قناة النهار نشر في 29 نوفمبر 2022 - 23:31 رياضة شارك غرِّد أرسل 42 0 رابط دائم : https://nhar.tv/J8g2e اقرأ أيضا تخلطت على المباشر بين زين عامر وإعلامي تونسي بسبب عدم جدارة تونس بالتأهل للمونديال على حساب مالي قناة النهار 26 نوفمبر شاهد..درك قسنطينة يطيح بمحاولة تهـ ـريب 23 محرك لمركبات أجنبية قناة النهار 21 نوفمبر أودية وسط الأحياء والتجمعات السكنية..خطر يترصد حياة السكان المجاورين لها قناة النهار 09 نوفمبر لقاء حول الإنطلاق الرسمي لعملية إحصاء المواشي بإستخدام الشفرة الإلكترونية قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: والي وهران يقوم بخرجة ميدانية ويفاجىء الخارجين عن القانون ويطالب بالردع الفوري قناة النهار 10 نوفمبر "وزير الطاقة :" ضرورة إنشاء إطار مناسب لترقية السوق والإسثتمار في الطاقات المتجددة قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: رأي الشارع الجزائري حول تواجد المشجعين الجزائريين في مونديال قطر قناة النهار 24 نوفمبر "وزير السكن لمواطن :" مزال كاين الرجال في البلاد قناة النهار 29 نوفمبر الفرصة الثانية / مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخدرات والكاشيات في اليونان ..ترقّبوها قناة النهار 29 نوفمبر نسيمة جعفر باي: ربوا أولادكم وعلموهم ما يتنمروش على الناس قناة النهار 17 نوفمبر