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قناة النهار

حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة

بقلم قناة النهار
حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة
رياضة
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رابط دائم : https://nhar.tv/J8g2e
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