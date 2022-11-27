قناة النهار حسين آشيو: نجوم المنتخب البلجيكي لم يكونوا في المستوى امام المغرب بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2022 - 23:11 نهار المونديال شارك غرِّد أرسل 98 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TtRNk الجزائر اقرأ أيضا شاهد..كمية كبيرة من الألبسة،خزانات و دراجات رباعية الدفع حجزتها جمارك ميناء الجزائر قناة النهار 07 نوفمبر ميستر إيكس: بعض الاشخاص يزيفون حياتهم الشخصية من اجل التفاعل فقط قناة النهار 24 نوفمبر إبراهيم الشنوي: هدفي الزواج بجزائرية وعيش حياتي في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل قناة النهار 26 نوفمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر رئيس الجمهورية : إتـفـقـنا مع كوبا عـلى صناعة الأدوية واللقاحات معا قناة النهار 17 نوفمبر مجتمع: شرفات مهددة بالإنهيار وعمارات آيلة للسقوط وسط العاصمة قناة النهار 18 نوفمبر بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر كيف تطوّر الطفل الصغير الذي بداخلك .. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 10 نوفمبر أحد الناجين يكشف تفاصيل الحادث المروري الأليم ببرج باجي مختار قناة النهار 14 نوفمبر