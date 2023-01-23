قناة النهار حسين آشيو: يجب تكوين رياضيين لتمثيل الجزائر في الكاف واللاعبين القدامى لازم يكونو حاضرين بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جانفي 2023 - 23:40 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lVI0L اقرأ أيضا رئيس لجنة تنظيم الشان يطلب من الأنصار عدم إحضار السجائر والحقائب للملاعب قناة النهار 11 جانفي الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي طالع هابط: النوي يقصف العيادات الخاصة ومافيا الدواء بعد فضيحة سرقة أدوية السرطان من مستشفيات الدولة قناة النهار 19 جانفي الأمين العام للكاف: الجزائر تملك مرافق عالمية مهيئة لنجاح الشان وأطلب من الأنصار الحضور بقوة قناة النهار 09 جانفي مومن أيت قاسي: نظام المخزن يحاول إستغباء الشعب المغربي الشقيق ومحاولتهم فشلت أمام الجزائر قناة النهار 14 جانفي وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بمنحدر الجباحية بالبويرة قناة النهار 18 جانفي إنطلاق الفصل الثاني .. إرتياح كبير لدى الأسرة التربوية بعد آخر القرارات قناة النهار 08 جانفي وزير الشباب والرياضة: الحديث عن المنشآت والأرضيات أصبح من الماضي قناة النهار 21 جانفي هل سيبقى مجيد بوقرة على رأس العارضة الفنية للمنتخب المحلي بعد الشان ؟ قناة النهار 06 جانفي ملعب نيلسون مانديلا في أبهى حلة قبيل إنطلاق الشان قناة النهار 04 جانفي