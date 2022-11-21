قناة النهار حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط بقلم النهار أونلاين نشر في 21 نوفمبر 2022 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 22 0 حسين أشيو: السنغال أثبت اليوم أنه فريق كبير ينقصه قناص فقط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QHreE اقرأ أيضا تحدي اللهجات والأمثال الشعبية مع محمد السوري وإبراهيم الشنوي قناة النهار 09 نوفمبر تلاميذ بالطور الثانوي يبدعون بمشاريع لمؤسسات ناشئة قناة النهار 08 نوفمبر رئيس الجمهورية : الجزائر تهدي للشقيقة كوبا محطة لتـوليـد الكهـرباء بالطاقـة الـشـمسية قناة النهار 17 نوفمبر شوفو حكايتي: سهام تحكي مأساتها بعد طلاقها ودخول زوجها الثاني السجن.. "بلا معاونة الناس ما نقدرش نعيش قناة النهار 06 نوفمبر على طريقة الأفلام😱😱 إمرأتان تُخبّئان 17 ألف قرص مهلوس داخل جسدهما في جوارب نسائية قناة النهار 10 نوفمبر نسيمة جعفر باي: ربوا أولادكم وعلموهم ما يتنمروش على الناس قناة النهار 17 نوفمبر سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر " بلايلي يكشف للنهار سبب تراجع مستوى الخضر.."واش راهو خاص في المنتخب؟ قناة النهار 20 نوفمبر هل صحيح سولكينغ سيعتزل الغناء قريبا ؟ قناة النهار 20 نوفمبر