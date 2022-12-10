قناة النهار حسين أشيو: المنتخب المغربي فاز بجدارة و إستحقاق على البرتغال بقلم النهار أونلاين نشر في 10 ديسمبر 2022 - 22:57 شارك غرِّد أرسل 63 0 حسين أشيو: المنتخب المغربي فاز بجدارة و إستحقاق على البرتغال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xTv3d اقرأ أيضا "محلل مغربي يرد على زين عامر .. "عشت وقريت في الجزائر ولا يستطيع احد ان يغير حبي للجزائر قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمطار الجزائر الدولي قناة النهار 28 نوفمبر "سولكينغ :" حفل في بلادي راح يكون عندو نكهة خاصة قناة النهار 20 نوفمبر تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي قناة النهار 28 نوفمبر مؤمن أيت قاسي: اليابانيين يملكون قاعدة تكوين ونجاح المنتخب الأول هو نجاح دوريهم قناة النهار 05 ديسمبر شاهد.. القصّة الكاملة لوفـ ـاة معتمرة بمطار إسطنبول بتركيا قناة النهار 07 ديسمبر صحة: مصالح الطب الشرعي تستقبل عشرات النساء المعنفات يوميا قناة النهار 26 نوفمبر