حسين الجسمي الأعلى استماعا في 2020 حسب “world music awards”

أعلن الحساب الرسمي لجوائز الموسيقى العالمية “world music awards”، أن الإماراتي حسين الجسمي حصل على أعلى نسبة استماع خلال 2020.

وحسب “world music awards” الذي أعلن عبر حسابه على تويتر أن أغنية “بالبنط العريض” حصلت على أعلنى نسبة استماع عبر مختلف المنصات الالكترونية.

وتخطت أغنية النجم الإماراتي، حاجز 335 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في أوت الماضي.

وبالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت “بالبنط العريض” الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف.