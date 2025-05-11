حسين الجسمي يرزق بمولود ويُطلق عليه هذا الإسم

رزق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمولود جديد، واحتفل بهذه المناسبة من خلال نشر دعاء يبارك من خلاله المولود.

وأعلن الفنان حسين الجسمي من خلال حسابه الشخصي على “إنستغرام”، استقباله مولودًا جديدًا واختار له اسم “زايد”.

وكتب دعاء مباركًا به المولود حيث قال : “اللهم اجعله قرة عين لنا، وأنبته نباتًا حسنًا. وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلبٍ مشتاق نعمة الأبوة والأمومة”.

وكان الفنان حسين الجسمي قد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية “الفستان الأبيض” الخاصة بحفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال.

ونشر الفنان منشوراً عبر حسابه على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليار المشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً.

وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية.