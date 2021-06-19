حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته “فوق”

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة من ألحانه بعنوان “فوق”.وأطلق الفنان، الأغنية، على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات اليوتيوب.وتقول كلمات الأغنية: أنا اللي فوق..وعندى إحساس ما يخطئ..مهما كنت عاجبني..عندي ذوق وعندك ذوق..حاول تبعِد وتبطي..لأنّك ما تناسبني وخَل الشوق..وقول إن الخطأ فيني لأنّـي فوق”.

ولحن حسين الجسمي الأغنية، بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام الكورد، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.وأطل مؤخرا حسين الجسمي في شهر رمضان الماضي على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.