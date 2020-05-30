حسين الذوادي: “مونديال قطر 2022 سيعيد توحيد العالم بعد أزمة كورونا”

إعتبر الأمين العام للهيئة العليا المسؤولة عن مشاريع كأس العالم قطر 2022، حسين الذوادي، أن مونديال قطر سيكون فرصة لإعادة توحيد العالم، بعد أزمة كورونا.

وفي إطار مذكرة التعاون التي تربط الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بنظيره القطري، نشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي الحوار الكامل لحسين الذوادي، بخصوص التحضيرات الجارية لمونديال قطر.

وقال الأمين العام للهيئة العليا المسؤولة عن مشاريع كأس العالم قطر 2022: “كأس العالم قطر 2022، سيعيد توحيد العالم بعد وباء كورونا”.

وسلط حسين الذوادي، في ذات الحوار، الضوء على جميع الإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن لمختلف المشاريع الخاصة بهذا الحدث العالمي.