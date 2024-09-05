حسين بتير يمنح الجزائر ميدالية برونزية

أهدى البطل الجزائري حسين بتير الجزائر ميدالية برونزية في منافسات الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ضمن رياضة رفع الأثقال، وزن 65 كيلوغراماً، رجال، بعد نجاحه، اليوم الخميس، في رفع ثقل وزنه 209 كيلوغرامات.

وأثرى البطل، حسين بتير، رصيد الجزائر من الميداليات، بعد أن أحرز البطل عبد القادر بوعامر خامس ميدالية ذهبية، في منافسات الجودو.

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