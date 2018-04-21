حسين بن حاج يتألق بأغنية جزائرية في the voice

تألق اليوم المتسابق الجزائري حسين بن حاج في برنامج ذا فويس لأحسن الأصوات العربية.

حيث أمتع بن حاج الحضور في مرحلة العروض المباشرة بموال نايلي جزائري والأغنية اللبنانية “يا صغيري”.

وهذه المرة الثانية التي غنى فيها بن حاج أغنية جزائرية، والمرة الأولى التي يغني فيها اغنية لبنانية في البرنامج.

وخطف بن حاج تأشيرة التأهل للمرحلة الرابعة من العروض المباشرة ضمن فريق حماقي.

وتحصل المتسابق الجزائري على أعلى تصويت في برنامج ذا فويس.

وكانت أغنية “أنا المغبون” للشاب خالد التي أداها حسين بن حاج في البرنامج ذا فويس، بلغت قرابة الـ 20 مليون مشاهدة عبر اليوتيب.