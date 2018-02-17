حسين بن حاج يحصد قرابة 5 ملايين مشاهدة في ظرف أسبوع

حصد المشترك الجزائري حسين بن حاج في برنامج “ذا فويس”، قرابة 5 ملايين مشاهدة في ظرف أسبوع.

وكان حسين بن حاج دخل غمار مسابقة البرنامج في موسمه الرابع، والّذي يبث على قناة “الآم بي سي”.

وكان حسين بن حاج الّذي ينحدر من ولاية الجلفة الصوت الثاني بعد المشاركة دموع من العراق.

حيث أدّى أغنية “انا المغبون” للشاب خالد.

ونال المشترك إعجاب المدربين، حيث استدار له كل من حماقي وإليسا محاولين إقناعه بالإنصمام لفريقهما.

ليختار حماقي بعد أن كانت إليسا حاولت إغراءه بالطلب من الشاب خالد الحضور شخصيا لتدريبه.