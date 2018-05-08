حسين بن حاج يعود إلى الجزائر… وهذا ما قاله للنهار

قال المتسابق في “ذو فويس” حسين بن حاج عند عودته إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين.

وشكر بن حاج كل من ساهم في وصوله إلى هذه المرحلة من المسابقة.

واثنى على تغطية شبكة النهار لمسيرته في المسابقة، كما قال أنه بصدد تسجيل ديوتو مستقبلا مع فنان عالمي.

وأكد أنه لم يكن متوقع وصوله إلى النصف النهائي في المسابقة العالمية، وقال أن التجربة زادته تعلما وافتخارا بجزائريته لما لاقاه من الإخوة العرب.

كما ذّكر أن فريق حماقي وكل المشاركين قد وقفوا دقيقة صمت إثر حادثة الطائرة العسكرية ببوفاريك.

وهذا ما زاد من إصراره على الذهاب بعيدا في المسابقة العربية لأحسن صوت.