حسين بورابة: 80 بالمائة من قطع الغيار المغشوش وراء ارتفاع حوادث المرور

أرجع رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة، سبب ارتفاع حوادث المرور،لقطع الغيار المغشوشة التي تباع بالأسواق بنسبة 80 بالمائة.

وقال حسين بورابة،بفوروم الإذاعة، اليوم الأربعاء، إنّ نظام المكابح، ونوعية المركبة في حد ذاتها تثير الكثير من الشكوك.

داعيا لإستحداث لجنة وطنية تضم عدة قطاعات للتحقيق في الأسباب،التي كانت وراء وقوع حوادث المرور وعدم حصرها في السائق دائما.

كما كشف المتحدث،عن تقلص نسبة حوادث المرور التي تتسبب فيها الحافلات إلى 2.51 بالمائة خلال 2016 و 2.8 بالمائة عام 2017.

ونفى بورابة كل الاتهامات الموجهة للناقلين بخصوص إفراطهم في السرعة المؤدية لحوادث مميتة،

موضحا أن كل المؤشرات تبين بأن السيارة السياحية تبقى تتصدر نسب ارتفاع حوادث الطرقات.