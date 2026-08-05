حسين سالمي يلتحق بنجم بن عكنون

نجحت إدارة نجم بن عكنون، في تدعيم تعداد الفريق بصفقة جديدة، ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة نجم بن عكنون، عبر الصفحية الرسمية للفريق على “فايسبوك”، تعاقدها مع اللاعب حسين سالمي.

كما أوضح مسؤولي نججم بن عكنون، بأن التعاقد مع لاعب وسط الميدان، سالمي، يدخل ضمن مساعي إدارة النادي، لتدعيم تعداد الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وحرصت إدارة نجم بن عكنون، على الترحيب بمستقدمها الجديد، على أمل تقديمه الإضافة اللازمة للفريق.