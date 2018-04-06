حسين عبد العزيز: ” ماشي عيب كي نجلبو 8 لاعبين من بارادو للمنتخب الوطني”

دافع نائب مُدير المُنتخبات الوطنية، حسين عبد العزيز، عن خياراته بعد استدعاء 8 لاعبين من فريق بارادو للإتحاق بالمنتخب الوطني لفئة أقل من 15 سنة.

وقال حسين عبد العزيز خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة موضحا:

“المنتخب كان فيه 4 لاعبين من نادي بارادو خلال العام الماضي، وفيما بعد قام نادي بارادو باستقدام هؤلاء اللاعبين الذين كانوا في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “يعني أن نادي بارادو استقدم أحسن اللاعبين الذين كانوا في المنتخب، وأعتقد أنه ليس عيبا أن يضم المنتخب 8 لاعبين من فريق واحد، فحتى المنتخب الألماني فيه 80 بالمئة من لاعبين البايرن”.