عاجل

حسين عبد العزيز: ” ماشي عيب كي نجلبو 8 لاعبين من بارادو للمنتخب الوطني”

الرياضة
  • -
  • 0
حسين عبد العزيز: ” ماشي عيب كي نجلبو 8 لاعبين من بارادو للمنتخب الوطني”
بقلم يونس رزيق

دافع نائب مُدير المُنتخبات الوطنية، حسين عبد العزيز، عن خياراته بعد استدعاء 8 لاعبين من فريق بارادو للإتحاق بالمنتخب الوطني لفئة أقل من 15 سنة.

وقال حسين عبد العزيز خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صباح اليوم الجمعة موضحا:

“المنتخب كان فيه 4 لاعبين من نادي بارادو خلال العام الماضي، وفيما بعد قام نادي بارادو باستقدام هؤلاء اللاعبين الذين كانوا في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “يعني أن نادي بارادو استقدم أحسن اللاعبين الذين كانوا في المنتخب، وأعتقد أنه ليس عيبا أن يضم المنتخب 8 لاعبين من فريق واحد، فحتى المنتخب الألماني فيه 80 بالمئة من لاعبين البايرن”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital