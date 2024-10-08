حسين علوي: “أرضية ملعب عنابة تخضع لمتابعة يومية وعلى مدار السنة”

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، حسين علوي، بأن أرضية ملعب 19 ماي 56، جاهزة لاحتضان لقاء الخضر والطوغو، المقرر هذا الخميس، ضمن تصفيات “كان” 2025.

وفي تصريحات خص بها “النهار” اليوم الثلاثاء، أوضح علوي، بأن أرضية ميدان ملعب عنابة، تحظى بمتابعة دورية وعلى مدار السنة.

وقال في هذا الصدد: “هناك متابعة يومية لأرضية ميدان 19 ماي. وليس اليوم فقط، بل على مدار السنة، خاصة بالنسبة للعشب الاصطناعي “الهجين”.

وأضاف ذات المتحدث: “كما لاحظتم أرضية الملعب في أبهى حلة، وجاهزة لاستقبال مباراة المنتخب، ونتمنى أن تكون المواجهة في المستوى.”