حسين نسيب أمام قاضي محكمة سيدي امحمد في قضايا فساد

مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب.

وتم الاستماع والتحقيق مع حسين نسيب في قضية الفساد المتابع والتي تتعلق بالموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”.

هذه القضية توبع فيها حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في قطاع الموارد المائية. من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا.

وقام المتهمون قاموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياة قدرت قيمتها بقيمة 380 مليار. وقد وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وأكدت ذات المصادر، أن زوخ عبد القادر والي العاصمة الأسبق مثل اليوم أيضا أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة. وتم الاستماع والتحقيق معه في قضية إبرام صفقة مشبوهة لمشروع إنجاز عجلة الترفيه الضخمة بمنتزه الصابلات.

وبعد انتهاء التحقيق تم ارجاع المتهمين إلى سجن القليعة من قبل عناصر الدرك الوطني.