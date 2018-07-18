حسين نسيب: عدم الجاهزية سبب مشكل انعدام المياه في أحياء “AADL”

أرجع وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنّ سبب مشكل عدم استفادة سكان عمارات “عدل”، من المياه إلى عدم جاهزية المرحلة الأخيرة من التسليم.

وقال الوزير نسيب، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الأربعاء، إن المياه تصل إلى الأحياء و لا مشكل.

تابعا “لكن داخل العمارات يجب استعمال الضغط كي تصل المياه إلى الجميع”.

وكشف حسين نسيب، عن وجود تنسيق مع وزير السكن، حيث باشرت لجنة عملها في إحصاء كل النقاط الناقصة.

وأضاف ضيف “قهوة وجورنان”، أنّ هناك اتفاقية مع الجزائرية للمياه في مختلف الولايات على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة،كي تتكفل بهذا المشكل.