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حسين نسيب يدشن مشروعين ضخمين لتحويلات المياه ببرج بوعريريج

أخبار الجزائر
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حسين نسيب يدشن مشروعين ضخمين لتحويلات المياه ببرج بوعريريج
بقلم وافي مهاجري

أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب على وضع حيز الخدمة لمشروعين ضخمين لتحويلات المياه غرب وشمال ولاية برج بوعريريج يستفيد من هذا المشروعين أكثر من 70 آلاف نسمة .


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