حسين نسيب يدشن مشروعين ضخمين لتحويلات المياه ببرج بوعريريج
أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب على وضع حيز الخدمة لمشروعين ضخمين لتحويلات المياه غرب وشمال ولاية برج بوعريريج يستفيد من هذا المشروعين أكثر من 70 آلاف نسمة .
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أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب على وضع حيز الخدمة لمشروعين ضخمين لتحويلات المياه غرب وشمال ولاية برج بوعريريج يستفيد من هذا المشروعين أكثر من…
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عقب الاعلان عن نتائج الباكالوريا سهرة الخميس خرج أبناء المدية للشارع إحتفالا بنجاحهم وسط.
لم يتمالك تلاميذ الولاية أنفسهم من التعبير عن مدى فرحتهم بالباك حيث…
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خرج أبناء ولاية عنابة إحتفالا بنجاحهم في إجتياز شهادة البكالورياإلى شواع المدينة، معبرين بذلك عن فرحتهم.
وقد صنع الناجحين الفرجة وسط المدينة بإشعالهم الفيميجان والذي أنار…
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