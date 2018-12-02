حشود: “الأنصار من حقهم الغضب لكننا سنعود بقوة”

الرياضة
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حشود: “الأنصار من حقهم الغضب لكننا سنعود بقوة”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى عبد الرحمان حشود، لاعب مولودية الجزائر، تفهمه من مقاطعة أنصار العميد لمباراة فريقهم الأخيرة أمام النصر السعودي.

وصرح حشود، للتطبيق الرسمي للفريق: “شاهدنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حملات المقاطعة التي ناد بها أنصارنا قبل مباراة النصر السعودي”.
وأضاف: “من حق أنصارنا الغضب من نتائج فريقهم في البطولة، لكننا نسعى للعودة بقوة خلال مرحلة العودة، باستغلال فترة توقف البطولة”.
وتابع: “أريد أن أهدي التأهل المستحق لربع نهائي البطولة العربية، والذي حققناه أمام أحسن فريق سعودي، لجميع أنصارنا”.


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