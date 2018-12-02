حشود: “الأنصار من حقهم الغضب لكننا سنعود بقوة”

أبدى عبد الرحمان حشود، لاعب مولودية الجزائر، تفهمه من مقاطعة أنصار العميد لمباراة فريقهم الأخيرة أمام النصر السعودي.

وصرح حشود، للتطبيق الرسمي للفريق: “شاهدنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حملات المقاطعة التي ناد بها أنصارنا قبل مباراة النصر السعودي”.

وأضاف: “من حق أنصارنا الغضب من نتائج فريقهم في البطولة، لكننا نسعى للعودة بقوة خلال مرحلة العودة، باستغلال فترة توقف البطولة”.

وتابع: “أريد أن أهدي التأهل المستحق لربع نهائي البطولة العربية، والذي حققناه أمام أحسن فريق سعودي، لجميع أنصارنا”.