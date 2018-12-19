حشود: “الكأس من أهداف الفريق وسننهي هذا الموسم بلقب”

أكد عبد الرحمان حشود، لاعب مولودية الجزائر، أن كأس الجمهورية تعتبر من أهداف فريقه، الذي يسعى لإنهاء هذا الموسم بلقب.

وصرح حشود، للتطبيق لرسمي للفريق: “كأس الجمهورية من بين أهدافنا لهذا الموسم، كما نسعى لاستعادة مستوانا الذي ظهرنا به الموسم الماضي”.

وأضاف: “اضافة لكأس الجمهورية، سنلعب حظوظنا كاملة في الكأس العربية، وإن شاء الله سنتوج بلقب نهاية هذا الموسم”.

وبخصوص منافسهم في كأس الجمهورية، نادي رائد القبة، أوضح حشود: “منافسنا غني عن التعريف، أنجب لاعبين كبار، والمقابلة أمامه لن تكون سهلة”.

وختم عبد الرحمان حشود: “رغم المشاكل التي يمر بها رائد القبة، علينا أن لا نستصغر المنافس، والعمل على تحقيق التأهل”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه غدا الخميس، نادي رائد القبة، لحساب الدور الـ32 من كأس الجمهورية، بملعب “5 جويلية”.