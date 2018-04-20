حشود: “تجاوزنا إقصاء الكأس ونطمح للفوز على النصرية”

أكد قائد فريق مولودية الجزائر، عبد الرحمان حشود، أنّ فريقه تجاوز الإقصاء في كأس الجمهورية، ويطمح للعودة للنتائج الإيجابية انطلاقا من مباراة النصرية.

وصرح عبد الرحمان حشود، للإذاعة الوطنية: “في بداية هذا الأسبوع كانت معنويات اللاعبين متدنية نوعا ما، بعد إقصاء الكأس”.

وأضاف: “التشكيلة تمكنت من تجاوز هذه المرحلة واستعادة روحها بفضل دعم إدارة الفريق، والعمل النفسي الذي قام به المدرب كازوني”.

وتابع: “نتمنى أن نستعيد نغمة الفوز في مباراة اليوم أمام نصر حسين داي، لإبقاء حظوظنا قائمة في التتويج باللقب”.

وأردف حشود: “لازلنا نؤمن بقدرتنا على التتويج باللقب، ونحن كلاعبين مصممون على العمل حتى نهاية الموسم على هذا الهدف”.