حشود :”تصرفات إدارة الإتحاد تُحفزنا قبل الداربي”

أبدى قائد مولودية الجزائر، عبد الرحمن حشود تأسفه لعدم قبول إتحاد العاصمة تأجيل مُباراة “الداربي” بـ24 ساعة.

وصرّح للقناة الإذاعية الأولى :”كنا ننتظر أنّ يقبلوا بتأخير اللقاء، لأنه سبق وأن تفهمنا موقفهم عندما كانوا بنفس وضعنا منذ سنوات”.

وواصل :”نحن نحترم إدارة الإتحاد، ولكن الخطوة التي قاموا بها ستزيد من تحفزينا من أجل تحقيق الفوز وسنرد فوق الميدان”.

وأردف :”نحن نُركز على استرجاع لياقتنا البدنية، ونُعوّل على دعم أنصارنا الذين سيتواجدون بقوة وسنعمل لإسعادهم ومواصلة حصد النتائج الإيجابية”.

وختم :”نحن نلعب على ثلاث جبهات وبالتالي فإننا نستهدف الفوز في جميع المُباريات التي ندخلها والمجموعة واعية بالمسؤولية المُلقاة عليها”.