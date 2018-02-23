حشود :”تصرفات إدارة الإتحاد تُحفزنا قبل الداربي”

الرياضة
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حشود :”تصرفات إدارة الإتحاد تُحفزنا قبل الداربي” صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى قائد مولودية الجزائر، عبد الرحمن حشود تأسفه لعدم قبول إتحاد العاصمة تأجيل مُباراة “الداربي” بـ24 ساعة.

وصرّح للقناة الإذاعية الأولى :”كنا ننتظر أنّ يقبلوا بتأخير اللقاء، لأنه سبق وأن تفهمنا موقفهم عندما كانوا بنفس وضعنا منذ سنوات”.

وواصل :”نحن نحترم إدارة الإتحاد، ولكن الخطوة التي قاموا بها ستزيد من تحفزينا من أجل تحقيق الفوز وسنرد فوق الميدان”.

وأردف :”نحن نُركز على استرجاع لياقتنا البدنية، ونُعوّل على دعم أنصارنا الذين سيتواجدون بقوة وسنعمل لإسعادهم ومواصلة حصد النتائج الإيجابية”.

وختم :”نحن نلعب على ثلاث جبهات وبالتالي فإننا نستهدف الفوز في جميع المُباريات التي ندخلها والمجموعة واعية بالمسؤولية المُلقاة عليها”.

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