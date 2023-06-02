حشود :”حقّقنا الصعود بفضل الرجال والترجي يستهل نتائج أفضل”

أبدى مدافع نجم بن عكنون عبد الرحمان حشود سعادته الكبيرة اثر قيادة نجم بن عكنون للصعود إلى القسم الأول.

كما قال عبد الرحمان حشود في تصريح لـ “النهار” عقب الفوز التاريخي “سعيد جدا، أشكر اللاعبين والمسيّرين إلى جانب الأنصار، ترجي مستغانم فريق جيّد وممتاز يستهل الصعود”.”

كما أضاف “الحمد لله على تحقيق الصعود إلى القسم الأول، نملك لاعبين بين الخبرة والشباب إلى جانب حسن التسيير”.

إلى جانب ذلك، قال المهاجم الحاج بوقش هو الأخر في تصريح لـ “النهار” عقب الصعود “الموسم كان صعبا ولم يكن سهلا، توجّنا باللقب بعد عمل كبير من الجميع، وبفضل المسيّرين واللاعبين والأنصار”.

وختم مهاجم مولودية الجزائر سابقا “الصعود تاريخي بالنسبة لنا، نافسنا الفرق منذ موسمين، أشكر الجميع”.

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