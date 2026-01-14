حشود: “خضنا مباراة كبيرة ضد المولودية وأتوقع بلوغهم أبعد حد”

اعترف لاعب نجم بن عكنون، عبد الرحمان حشود، بصعوبة مباراتهم الأخيرة أمام مولودية الجزائر، لحساب كأس الجزائر، متوقّعا بلوغ العميد أبعد حد في هذه المنافسة.

وصرّح حشود، عقب اقصائهم من كأس الجزائر على يد مولودية الجزائر: “خُضنا مباراة كبيرة أمام متصدر البطولة الوطنية”.

كما أضاف: “كأس الجزائر هي من تختار الفائز، وبالنسبة لي شخصيا، أقول بأن الرقم 6 فأل خير على المولودية، كون الفريق تألق في كل من سنوات 1976، 2006، و2016”.

وختم عبد الرحمان حشود، تصريحاته مضيفا: “أتوقّع بأن مولودية الجزائر ستذهب بعيدا في منافسة كأس الجمهورية”.