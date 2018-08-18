حشود: ” سنحاول إستغلال نقاط ضعف الدفاع الجديدي من أجل الفوز”

أكد المدافع الأيمن لفريق مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود أن فريقه سيحاول إستغلال نقاط ضعف الدفاع الحسني الجديدي من أجل الإطاحة به والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ونشط حشود ندوة صحفية صبيحة اليوم بالمغرب تحدث من خلالها عن مباراة اليوم التي تنتظر فريقه أمسية اليوم بالدفاع الحسني الجديدي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا قائلا:

“تعثرنا في مباراة الذهاب أمام دفاع الحسني الجديدي بملعب 5 جويلية، وسنحاول استغلال نقاط ضعفه في مباراة اليوم للخروج بنتيجة إيجابية تقربنا من الدور ربع النهائي.”