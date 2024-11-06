حشود: “كل الفرق سواسية ويجب أن تتغير العقلية في مجتمعنا”

طالب قائد فريق نجم بن عكنون عبد الرحمان حشود بضرورة التعامل مع كل الفرق بـ “سواسية” بعيدا عن “التنمر” و”الجهوية”.

وقال عبد الرحمان حشود في تصريح اليوم الأربعاء لقناة لـ “النهار”عقب مباراة رائد القبة “أريد توضيح أمر، يجب ان تتغير العقلية في المجتمع، مثل فريق القبة الذي لديه حق في الصعود و يتعرض إلى التنمر بسبب انه فريق حي فقط”.

كما أضاف اللاعب السابق لمولودية الجزائر “فريقنا بن عكنون سقط إلى القسم الثاني بدون الديون، ولا أزكي أي فريق”.

وختم الدولي السابق ” نجم بن عكنون، أؤكد انه الفريق الوحيد،الذي غادره كل لاعب خلال فترة الانتقالات، و لم يتنقل بعدها إلى لجنة المنازعات”.

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