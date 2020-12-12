حشود: ” لسنا راضين عن الآداء رغم تحقيقنا لنتيجة ايجابية”

ثمن عبد الرحمان حشود التعادل الذي حققه رفقة فريقه أمس الجمعة، أمام بارادو، رغم اعترافه بعدم رضاه عن مردود الفريق.

وصرح حشود للتطبيق الرسمي لمولودية الجزائر: “أشكر جميع زملائي اللاعبين على مردودهم في هده المباراة، التي تمكنا من العودة فيها بنقطة ثمينة”.

وأضاف: “صحيح أنا حققنا نتيجة ايجابية، إلا أننا غير راضون عن الآداء، لذا علينا مواصلة العمل للظهور بوجه أفضل في قادم المباريات”.

وتابع عبد الرحمان حشود: “كنا نأمل في تحقيق النقاط الثلاث، لكن يبقى التعادل مرضي، وأدعوا الأنصار للوقوف إلى جانبنا لتقديم موسم في مستوى تطلعاتهم”.