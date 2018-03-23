أبدى مدافع مولودية الجزائر، عبد الرحمان حشود، أمله في تأهل فريقه إلى جانب وفاق سطيف للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الرحمان حشود للإذاعة الوطنية: “مجموعتنا متكافئة، وكل الفرق لديها حظوظ في التأهل، شخصيا أتمنى أن نتأهل نحن ووفاق سطيف”.

وأضاف: “نملك لاعبين يملكون تجربة في هذه المنافسة على غرار قراوي، دمو، وشاوشي، أتمنى أن نستغل خبرتهم في تحقيق التأهل”.

وتابع: “لا أعتبر مجموعتنا مجموعة الموت، مازامبي ليس ذلك الفريق الذي كان يرعب المنافسين في السابق، والمولودية استعادت هيبتها هذا الموسم”.

وبخصوص مفتاح التأهل أضاف حشود: “مفتاح التأهل هو الفوز بأول مباراة لنا في ملعب “5 جويلية”، وأتمنى تجاوز عقدة الفوز في إفريقيا”.