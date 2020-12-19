 حشود: “نريد الفوز على بافلز وطي هذه الصفحة نهائيا”

أكد مدافع مولودية الجزائر، عبد الرحمان حشود عزمه رفقة زملائه في الفريق على الإطاحة بضيفهم نادي بافلز البينيني.

وصرح حشود للموق الرسمي لمولودية الجزائر: “نحن جد محفزين للفوز على نادي بافلز، وتحقيق التأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال”.

وأضاف: “الفوز الأخير أمام أولمبي المدية رفع معنوياتنا، وهدفنا تحقيق التأهل وطي صفحة نادي بافلز نهائيا”.

وتابع عبد الرحمان حشود: “اللاعبون يملكون الخبرة اللازمة، والتركيز سيكون مفتاح الفوز في هذه المباراة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، تستضيف أمسية اليوم السبت، بملعب 5 جويلية، نادي بافلز البينيني، ضمن مباراة العودة من الدور التمهيدي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.