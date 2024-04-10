حشود وجمع غفير بالمسجد الأعظم.. الجزائريون يؤدون صلاة عيد الفطر

في جو من الغبطة والسرور بقدوم العيد، خرج الجزائريون كبارا وصغارا نساء ورجالا في أبهى حلة صبيحة اليوم الأربعاء. متوجهين نحو المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأقيمت لأول مرة صلاة العيد بالجامع الأعظم ثالث أكبر مسجد في العالم بعد افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية.

وأدى عشرات الٱلاف من المواطنين صلاة العيد خلف الخطيب فضيلة الشيخ مأمون القاسمي الحسني. و الذين قدموا من مختلف بلديات العاصمة و الولايات المجاورة لها من اجل تأدية الصلاة في هذا الصرح الديني.

ووضعت مصالح ولاية الجزائر مخططا لنقل المصلين نحو جامع الجزائر حيث وفرت حافلات ايتوزا ذهابا وايابا.