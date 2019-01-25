حشود وسويبع يضيعان مواجهة وفاق سطيف

سيكون نادي مولودية الجزائر، منقوصا من خدمات لاعبيه عبد الرحمان حشود، ومحمد سويبع، خلال مباراتهم المقبلة أمام وفاق سطيف.

ويأتي غياب الثنائي حشود، وسويبع، عن التنقل المقبل لفريقهم إلى سطيف، لحساب البطولة، بسبب العقوبة المسلطة عليهما من الرابطة.

حيث تعرض اللاعبان للإيقاف لمباراة واحدة، إضافة لعقوبة مالية، بعد تلقيهما لإنذار خلال مواجهة، نصر حسين داي، لحساب كأس الجمهورية.

يذكر أن تشكيلة مولودية الجزائر، ستتنقل إلى سطيف، غدا السبت، لمواجهة الوفاق المحلي لحساب الجولة الـ19، من المحترف الأول.