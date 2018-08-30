“حشود” و”عزّي” ينقلبان على “كازوني” والإدارة تستمع له اليوم!

إستمع مجلس إدارة مولودية الجزائر، بـعبد الرحمن حشود وأيوب عزي، لمُناقشة أوضاع الفريق، بعد الإقصاء المُر من رابطة الأبطال الإفريقية.

وأكدت مصادر “النهار” بأن الثنائي، إنقلب على المُدرب “بيرنار كازوني”، مؤكدا بأنه السبب الرئيسي في الإنطلاقة الضعيفة لـ”العميد” هذا الموسم.

وأشارت ذات المصادر، بأن التقني الفرنسي سيجتمع عصر اليوم مع “مجلس الإدارة”، من أجل مُناقشة مُستقبله على رأس النادي العاصمي.

ويترقب الجميع تعرض إبن مدينة “” للإقالة، وهو مايُفسر مُباشرة المُسيرين في البحث عن إسم لتعويضه بصفة مؤقتة.

وتم إقتراح “فوزي لعفري” لقيادة دفة “المولودية” في الفترة القادمة، ولكنه التقني فشل في الحصول على إجماع الإدارة.