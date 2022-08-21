حشود يقترب من البطولة التونسية

دخل مدافع مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود في مفاوضات مع إدارة الإتحاد المنستيري الناشط في دوري الدرجة الأولى التونسي.

وقال مصدر لـ “النهار أون لاين”، أن حشود اعطى موافقته المبدئية لحمل قميص الفريق التونسي الذي يعتبر احد أقوى الفرق.

و قالت نفس المصادر ان حشود رفض عرضا من البطولة الفنلندية لأسباب شخصية.

و كان الدولي الأسبق قد غادر فريقه مولودية الجزائر بعد تجربة دامت لـ 10 سنوات كاملة. تكلّلت بالنجاح وبالوصول إلى مبتغاه بحمل القميص الوطني.

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